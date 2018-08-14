Чим корисний вітамін D: цікаві факти

Продукти з вмістом вітаміну D не лише продовжують життя, а й позитивно впливають на дихальну систему, імунітет, синтез гормонів та обмін речовин.

Якщо організму суттєво бракує вітаміну D – про це може свідчити біль у м'язах і ослаблення пам'яті, передає Deccanchronicle.

Зі слів науковців, у людей, які нехтують їжею з вмістом вітаміну D, загальна тривалість життя скорочується приблизно на третину.

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Окрім того, цей вітамін виводить з тіла токсини та зміцнює імунну систему. А ті, хто не додає до раціону продуктів з корисним елементом, мають велику схильність до простудних і вірусних захворювань.

Продукти, які містять вітамін D

Крім того, з нестачею вітаміну D слабшає дихальна функція слабшає, це може призвести навіть до бронхіальної астми під впливом мікроорганізмів і кліщів, які містяться в пилу.

Медики рекомендують вживати щоденно 600 МО (15 мікрограмів) цього вітаміну, а після 70 років – 800 МО (20 мікрограмів).

Продукти, які містять вітамін D

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