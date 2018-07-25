Чим кориця корисна для жінок: властивості

Корицю додають у каву, пироги, компоти, різні десерти та страви. І не дарма, адже вона має безліч корисних властивостей, і особливо сприятливо впливає на жіночий організм.

1. Кориця сприяє схудненню, адже вона прискорює обмін речовин, знижує рівень цукру у крові та усуває відчуття голоду, передає 24apteka.

Але не варто нею захоплюватись – норма споживання кориці становить не більш, ніж половину чайної ложки.

Читайте також: Для стрункої фігури: 24 фрукти, які містять лише 100 калорій

2. Ця спеція корисна для шкіри і волосся. Завдяки антиоксидантам та дубильним речовинам вона має чудові протизапальні властивості. Тож її активно використовують у косметології – маски для обличчя, які зменшують висипання та забирають зайву жирність шкіри. Кориця також прискорює ріст і зміцнює волосся, додаючи йому більше блиску.

Кориця володіє чудовими протизапальними властивостями

3. Аромат кориці чудово позбавляє від тривоги, знімає стрес та помагає розслабитись. А ще вона покращує настрій, пам'ять, і покращує роботу нервової системи.

4. Кориця полегшує передменструальний синдром та допомагає нормалізувати жіночий цикл, зокрема, зменшує біль під час місячних, підвищує загальний тонус організму і працездатність.

5. Завдяки смазмалітичним властивостям вона ще й зменшує напади головного болю – позитивно впливає на кровообіг, а це сприяє насиченню клітин киснем та іншими поживними елементами.

Протипоказання: корицю краще не вживати, якщо у вас такі захворювання як гіпертонія, виразкова хвороба шлунка, захворювання серця, печінки чи нирок.

Кориця полегшує ПМС та допомагає нормалізувати жіночий цикл

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.