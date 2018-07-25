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Чим кориця корисна для жінок: властивості

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Чим кориця корисна для жінок
Чим кориця корисна для жінок / ukrhealth.net

Корицю додають у каву, пироги, компоти, різні десерти та страви. І не дарма, адже вона має безліч корисних властивостей, і особливо сприятливо впливає на жіночий організм.

1. Кориця сприяє схудненню, адже вона прискорює обмін речовин, знижує рівень цукру у крові та усуває відчуття голоду, передає 24apteka

Але не варто нею захоплюватись – норма споживання кориці становить не більш, ніж половину чайної ложки.

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2. Ця спеція корисна для шкіри і волосся. Завдяки антиоксидантам та дубильним речовинам вона має чудові протизапальні властивості. Тож її активно використовують у косметології – маски для обличчя, які зменшують висипання та забирають зайву жирність шкіри. Кориця також прискорює ріст і зміцнює волосся, додаючи йому більше блиску.

Кориця

Кориця володіє чудовими протизапальними властивостями

3. Аромат кориці чудово позбавляє від тривоги, знімає стрес та помагає розслабитись. А ще вона покращує настрій, пам'ять, і покращує роботу нервової системи. 

4. Кориця полегшує передменструальний синдром та допомагає нормалізувати жіночий цикл, зокрема, зменшує біль під час місячних, підвищує загальний тонус організму і працездатність.

5. Завдяки смазмалітичним властивостям вона ще й зменшує напади головного болю – позитивно впливає на кровообіг, а це сприяє насиченню клітин киснем та іншими поживними елементами.

Протипоказання: корицю краще не вживати, якщо у вас такі захворювання як гіпертонія, виразкова хвороба шлунка, захворювання серця, печінки чи нирок.

Кориця полегшує ПМС та допомагає нормалізувати жіночий цикл

Кориця полегшує ПМС та допомагає нормалізувати жіночий цикл

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Лікування Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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