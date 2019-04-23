Чим Кремлю загрожує перемога Зеленського: відповідь політолога

Про голосування на Львівщині, реакцію Росії на перемогу Володимира Зеленського у президентських виборах в Україні та ситуацію навколо перейменування УПЦ МП в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

Про реакцію Кремля на перемогу Зеленського

– Для Росії перемога Зеленського з таким відривом також стала несподіванкою. У Кремлі направляли свої дії на те, щоб дестабілізувати Україну у виборчий період й розпалювати ворожнечу.

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– Зеленський же фактично пофарбував мапу в один колір. Тож зараз їм доводиться переорієнтовуватися. У Кремлі не знають, яким ярликом відмаркувати Зеленського. Розповідати про те, що він фашист чи бандерівець їм не вийде. Він прийшов до влади в опозиції до Порошенка. А ще має колосальну впізнаваність у РФ зі знаком плюс.

Він прийшов як антитехнологія до нагнітання страху. Зеленський може записати відео до росіян й сказати: от, дивіться, я не фашист, не бандерівець. Це може спрацювати. Адже соцмережі наразі не підвладні Кремлю. Там розуміють, що класичні пропагандистські кліше не будуть діяти.

– Після Помаранчевої Революції в Росії почали створювати ліберальні медіа, які пов’язані з "Газпромом" та з російською владою. Так само почали "підсвідчувати" частину ліберальних політиків, які б хотіли "з'їсти" всіх інших реальних лідерів і стати контрольованою опозицією.

– Цілком ймовірно, що зараз у Росії створять контрольованого коміка, політичного сатирика для того, щоб його вивести на політичну боротьбу. А потім з нього зробити гарного клоуна для Володимира Путіна, а не реальну загрозу.

Чому Львівщина голосувала за Порошенка

– Львів може стати певним символом запобіжника й контролю за Зеленським. Адже зараз новообраному президенту потрібно буде весь час доводити, що він у жодному разі немає проросійських поглядів.

– Потрібно розуміти, що розрив між кандидатами на Львівщині не такий вже й високий. Цей регіон такий же як Івано-Франківщина чи Тернопільщина. Просто є 5-6%, які дали можливість перейти поріг у 50% та змінити колір. Львів – це найбільше україномовне місто, де фактично тема мови, армії та Томосу грала знакову роль.



Результати президентських виборів

– Питання Томосу було не про православ'я, а про християнство в країні та його незалежність від РФ. Навіть мусульмани в Україні підтримували Томос.

Не можна недооцінювати внесок Мустафи Джемілєва. Адже багато в чому позиція турецького лідера Ердогана залежала від поваги до голови Меджлісу кримськотатарського народу.

– Львів живе з туризму і є більш-менш самодостатнім містом. Тому рівень розчарованості у владі там був меншим. Думаю, що Зеленському варто звернути увагу не лише на Львів, але й на прикордонні території, на Центр і на Західну Україну. Адже згідно з його тезами, йому потрібно єднати країну, відповідно мати рівномірний рівень підтримки у всіх областях.

– Зеленському вже довелося сказати декілька конкретних речей. Він сказав, що не буде жодних перемовин з "маріонетками". Що є російсько-українська війна, Росія є її стороною. Він залишається прихильником зміни Нормандського формату, але все ж таки не відмовляється ні від Нормандського, ані Мінського формату.

– Стосовно того, що він казав винести за дужки питання мови. Фактично він сказав: питання, які можуть роз'єднувати, ставимо поки за дужки, концентруємося на іншому, а до них повернемось, але потім.

Про перейменування УПЦ МП

– Лише невелика частина понесла відповідальність за свою антиукраїнську діяльність. Між президентськими та парламентськими виборами такі люди можуть створити точку реваншу. Питання церкви в цьому дуже важливе.

Що б не було написано на табличці, все одно церква, що належала до УПЦ МП, асоціюватиметься з Росією. Так і продовжуватиметься, це питання нікуди не зникне.

– У суспільстві вже є стала думка, що в Україні є церква, яка є єдиною українською в православному світі. Як би не називалася московська церква, як би вона сама не називала себе, якою б мовою вона не спілкувалася, вона є російською.

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