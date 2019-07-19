Чим мажоритарники підкуповують виборців: фото та відео

У 2019 році виборців в одномандатних округах підкуповували не лише гречкою. Через скорочену парламентську кампанію в хід йшло все, що дозволяла фантазія. Найяскравіші приклади відшукали кореспонденти 24 каналу.

Відпустка для двірників на Кіпрі, безкоштовні огляди у лікарів і навіть окуляри. А на Харківщині кандидати дарували аптечки та ТВ-тюнер за вірно розгаданий кросворд з іменем мажоритарника.

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Продуктові набори від кандидатів стали "вишуканіші", бо замість гречки на Вінничині роздавали заморожену курятину та піцу.



Підкуп виборців

У столиці України колишній мер дарував городину, соління та наливав алкоголь. А от активісти з "Чесно" розповіли, які порушення фіксували вони.

Кандидат який працює на птахофабриці роздавав брендовані яйця. В Києві взагалі трапився такий унікальний випадок, коли кандидат привіз живу рибу та викинув її в дуже маленьке озеро. І люди просто копирсались в цьому руками, намагаючись її виловити,

– розповіла координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

Свята на подвір’ях також ніхто не скасовував. Вибори влітку, а отже кандидати пропонували виборцям заходи, які фактично замінювали шашлик.



Свято від кандидатів мажоритарників

Музика, веселощі, їжа, а також запрошений гість Ігор Кондратюк – усе це було на Полтавщині. "Караоке на Майдані" закінчилось у січні, але не закінчилось ваше бажання отримувати 10 яєць з моїх рук", – повідомив Ігор Кондратюк.



Ігор Кондратюк

Найменших вигулювали на корабликах, возили у цирк та показували фільми і мультики. На Черкащині один з кандидатів влаштував ледь не музичний фестиваль. Тут місцевим співали Ольга Полякова, "Не Ангели", Ольга Цибульська та Дзідзьо – це лише хедлайнери. Нардеп навіть на день переманив Олега Винника у співочого ректора Поплавського.

29 червня в селищі міського типу Новотроїцьк також відбулося свято на честь Дня Молоді "За сприяння Вегандза Мясникяна" – кандидата в народні депутати по 185 округу.

На Херсонщину з Москви приїхала агітувати Аліна Гросу, яка рекламувала свого батька, що балотується як самовисуванець у Чернівецькій області.



Аліна Гросу агітувала за свого батька

Не нехтують мажоритарщики рекламою на ресурсах для дорослих. Кандидати від "Демократичної сокири" розмістили свою агітацію на найпопулярнішому в світі порносайті.



Агітація від "Демократичної сокири"

Використовують й брудніші технології, а саме створюють клонів. Хтось так конкурентів мочить, а хтось ще й заробляє.

Протистояння Кононенко-Дубінський. В Кононенка були два клони і в Дубінскього також. Ми завантажили метадані з програм, щоб взнати хто є автором цих програм. І виявилось, що одна людина створювала програми для десятка кандидатів. Деякі політики говорять, що серйозний клон – це близько 20 тисяч доларів, щоб його зняти,

– пояснила координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

Проте все це свято небаченої щедрості від кандидатів мажоритарників за кілька років вже має піти з України.