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      Чим можна замінити чорну ікру: пояснення Супрун

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      Чим замінити чорну ікру
      Чим замінити чорну ікру / pixabay.com

      В Україні та світі поширена думка про виключну користь чорної ікри для здоров'я. Водночас деякі лікарі радять вживати саме цей продукт для лікування та профілактики багатьох хвороб.

      Про це повідомила виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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      Вона зазначила, що чорна ікра отримується з дуже рідкісних осетрових риб, які наразі перебувають на межі вимирання. Вилов осетрових заборонено у всіх країнах Причорномор’я. В Україні також усі види осетрових – стерлядь, білуга, російський осетр та інші – занесені до Червоної книги. Головною загрозою для осетрів є браконьєрський вилов цієї риби, головним чином заради їхньої ікри.

       
      Уляна Супрун
      “Більшість корисних властивостей чорної ікри обумовлені вмістом вітамінів, макро- та мікроелементів, незамінних амінокислот та ненасичених жирних кислот. Але існують продукти, які не поступаються своїми корисними властивостями чорній ікрі, втім зовсім не ставлять під загрозу зникнення цілого виду риб”.

      Наприклад, ікра лососевих риб (червона ікра), а також ікра лобаня та минтая мають схожий вміст білків і незамінних амінокислот. За вмістом заліза та фосфору червона ікра майже не поступається чорній, а за вмістом кальцію та магнію навіть переважає. 

      Червона ікра
      Червона ікра не поступається чорній за корисними властивостями 

      Також червона ікра нічим не поступається чорній і за вмістом вітамінів. М’ясо деяких риб (наприклад, тунця), а також печінка тваринного походження містить набагато більше вітаміну А. Щодо вітаміну Е, то його можна знайти в достатній кількості в соняшниковій олії. Вміст білків є значним і в інших рибних продуктах – м’ясі та печінці, навіть в консервованому вигляді. 

       
      Уляна Супрун
      “Тому необов’язково споживати саме чорну ікру осетрових. Поживні вітаміни, мікроелементи та жири, які вона містить, можна знайти і в інших продуктах. Пам'ятайте, що купуючи неперевірену ікру чи м’ясо осетрових, ви робите свій внесок в їхнє знищення. Якщо ж полюбляєте рибалити та випадково зловили осетрову рибу – обов’язково відпускайте назад у воду”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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