Чим на Донбасі займався Андрій Антоненко: відповідь командування

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) на Донбасі не обіймав посад, які б передбачали виконання бойових завдань. Головну його місію військові описують як іміджево-рекрутингову.

Про це розповів прессекретар Сил спеціальних операцій, у який служив Антоненко, Олексій Никифоров у коментарі "Радіо Свобода".

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Перебування Антоненка в зоні проведення АТО/ООС було пов’язано з його діяльністю музиканта, внутрішніми комунікаціями – у тому числі із підрозділами, які перебувають "на нулі". Головна його функція – іміджево-рекрутингова,

– зазначив він.

Підполковник Никифоров також додав, що командування Сил спецоперацій клопотало перед судом про пом’якшення запобіжного заходу для Антоненка та переведення чоловіка під домашній арешт.

Скерований до суду документ був ухвалений на загальних зборах керівного складу ССО, які відбулися за участю командирів усіх військових частин в структурі Сил.

"Командування готове усіляко сприяти розслідуванню. Розраховуємо на неупереджене об’єктивне слідство", – сказав Олексій Никифоров.

Проте, за його словами, за дні, які минули з моменту взяття Антоненка під варту, будь-яких запитів від органів слідства до командування ССО не надходило.

Коротко про справу щодо вбивства журналіста Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи.

Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео