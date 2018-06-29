Чим Nasa замінить легендарну ракету Falkon 9

Ракета Falkon 9 відправилася у свою останню космічну подорож. Більше її використовувати не будуть, адже є більш сучасні ракети.

Ракета Falcon 9 з маршовим ступенем Block 4 несе майже три тони вантажу для космонавтів, які працюють на Міжнародній космічній станції.

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Незабаром екіпаж станції поповниться новим незвичним членом – роботом зі штучним інтелектом. Він теж перебуває на борту Falcon 9.

Саймон (Cimon) – це вільно-плаваючий робот зі штучним інтелектом. Коли він прибуде на станцію, його активують. Це історичний момент,

– зазначив розробник робота Крістіан Карращ.

І насправді на орбіті Землі вперше використовуватимуть штучний інтелект. Робот отримав назву Саймон, що в англійською скорочено означає "мобільний інтерактивний помічник команди". Він допомагатиме космонавтам проводити експерименти.



Робот Саймон зі штучним інтелектом

Його штучний інтелект зберігається у хмарному сховищі IBM на Землі. Робот працює з ним за допомогою супутникового інтернет-зв'язку. Розробники кажуть, що затримка між запитанням і відповіддю становить не більше 2 секунд.

Для нас це елемент майбутніх польотів у космос людини. Тобто, якщо ви вирушите на Місяць або Марс, ви не зможете взяти із собою всі людські знання та інженерів, але зі штучним інтелектом ви за мить можете отримати доступ до знань всього людства,

– сказав Крістіан Карращ.

Якщо тестування Саймона пройдуть успішно, то наступний робот, якого відправлять у космос, вже матиме інкорпорований штучний інтелект. Тобто йому не треба буде зв'язуватися із Землею.

Falcon 9 також везе на Міжнародну космічну станцію інноваційний апарат Екостресс. Цей радіометр допомагає надточно вимірювати температуру земної поверхні і відстежувати зміни в різних екосистемах планети, спричинені її коливаннями.

Він допоможе людям приймати рішення в реальному часі щодо багатьох питань. Він дозволить нам краще зрозуміти такі природні феномени, як посухи, а також лісові пожежі, вулканічну активність. Крім того він покаже стан окремих екосистем планети,

– розповів вчений NASA Вуді Тьорнер.

Очікується, що Falcon 9 з маршовим ступенем Block 4 дістанеться Міжнародної космічної станції за три дні. А вже через місяць повернеться на Землю з вантажем зі станції. На цьому його місії припиняться.

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Для нових польотів на орбіту NASA разом зі SpaceX планують використовувати останню модель Falcon 9 з маршовим ступенем Block 5. Її випробування пройшли успішно у травні цього року. Цю модель можуть відправляти у космічні подорожі понад двох разів, на відміну від попередніх. Розробники кажуть, що перший ремонт може знадобитися лише після 10 запусків. Ракету планують ще доопрацювати, щоби вже за кілька місяців відправити людей на прогулянку у космос.