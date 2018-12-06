Чим не можна запивати ліки: поради фахівців

Є напої, якими не можна запивати ліки ні за яких обставин. Компоненти, що входять до складу цих напоїв, впливають на процес засвоєння медикаментів: в деяких випадках такий вплив може провокувати небезпечні наслідки.

Про це повідомляє "Медікфорум" з посиланням на слова клінічного фармаколога Світлану Нікольську.

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Про те що ліки не можна запивати алкоголем знають всі, але причини цієї заборони відомі не кожному. Алкоголь підвищує кислотність в шлунку, і в результаті розщеплення ліків може прискоритися. Відповідна реакція організму при цьому може виявитися непередбачуваною. Також алкоголь може знижувати і посилювати дію препаратів.



Ліки не можна запивати алкоголем

Грейпфрутовий сік. Цей напій блокує синтез ферменту CYP3A4, який відповідальний за всмоктування ліків. Тобто, сік нейтралізує ефект контрацептивів, антигістамінних, протисудомних, знеболюючих препаратів, ліків для зниження холестерину, антидепресантів.

Кава швидко виводить з організму антибіотики, що в рази знижує їх ефективність. Кава в парі з знеболюючим – пекельна суміш: при такому поєднанні серйозно підвищується ймовірність токсичної дії медикаментів, особливо небезпечного для печінки, нирок і серця.

Чай. Речовина танін, що міститься в чаї, має здатність зв'язувати залізо. З цієї причини напій, абсолютно непридатний для запивання ліків від залізодефіцитної анемії. Крім того чай не поєднується з препаратами, призначеними для лікування розладів нервової системи.

Газована вода. Велика кількість цукру і вуглекислого газу в газованій воді викликають бродіння. При цьому дія ліків може як сильно сповільнюватися, так і навпаки.

Мінеральна вода – напій лужний, тобто знижує кислотність шлункового соку. Тому ліки будуть розщеплюватися повільно.

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