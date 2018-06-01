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Чим небезпечна для жінок відсутність регулярного сексу

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Регулярний секс
Регулярний секс / unsplash.com

Відмова чи відсутність регулярних інтимних стосунків може мати для здоров'я жінок найнебезпечніші наслідки.

Зі слів американського сексолога Сері Купер, через відсутність сексу у жінок нестабільний емоційний стан, погіршується самопочуття та порушується робота багатьох систем органів, передає "Сегодня" з посиланням на "Reader's Digest".

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Переконливих причин не відмовлятись від сексу чимало. У жінок зникає сексуальне бажання (лібідо), близькості з партнером хочеться все менше.

Інтимна близькість позитивно впливає на роботу репродуктивної системи жіночого організму, а саме – зменшуються больові відчуття під час критичних днів. У свою чергу, відсутність сексу робить цей період болючим і більш тривалим,
– каже Сері Купер.

А ще довга перерва у сексуальному житті може стати загрозою раннього безпліддя та наближає менопаузу. Сексолог додає, що відмова від сексу також може підвищувати ризик стресових ситуацій та знизити інтелектуальні здібності.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Секс
Джерело: 24 Канал
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