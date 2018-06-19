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Чим небезпечна ерозія шийки матки

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Чим небезпечна ерозія шийки матки
Чим небезпечна ерозія шийки матки / kurir.rs

За статистикою, ерозія шийки матки є одним з найпоширеніших гінекологічних захворювань, з яким стикається кожна друга жінка у світі.

Про це розповів акушер-гінеколог Олександр Попков, передає ТСН.

Ерозія шийки матки – це порушення цілісності слизової (виразки) навколо зовнішнього зіву шийки матки. Оскільки вона позбавлена нервових закінчень, патологічні процеси та захворювання у цьому місці роками можуть бути непомітними.

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Найчастіше ерозію шийки матки виявляють під час профілактичного огляду у гінеколога. Причин виникнення ерозії шийки матки може бути кілька. Найчастіше це може відбутись через травми, отримані під час пологів, інструментальні аборти чи необережний статевий акт.

Також причиною може бути гормональний дисбаланс чи хронічні запальні процеси у піхві (бактеріальні інфекції і віруси), які можуть привести до пошкодження клітин епітелію і викликати запальну реакцію на шийці матки.

Якщо ерозію тривалий час не лікувати, то це може спричинити утворення доброякісної та злоякісної пухлин. Тож можна отримати рак шийки матки. 

Як лікувати ерозію? Спочатку ерозія – це маленька ранка, подряпина. У такому разі призначаються тампони з маззю або маслом для усунення почервоніння.

А якщо проблема серйозніша, то встановивши причину виникнення ерозії, лікар-гінеколог починає боротьбу з основним захворюванням (запаленням піхви, вірусом, гормональним дисбалансом та інше). Якщо провокатором ерозії став гормональний дисбаланс – гінеколог намагається привести в норму гормональний фон жінки за допомогою гормональної терапії.

Якщо це запалення слизової – проводиться протизапальна терапія. Призначають антибіотики, хімічні препарати у вигляді свічок або таблеток.

А якщо причиною є віруси, то необхідно пити противірусні препарати і засоби, що підсилюють імунітет. У деяких випадках гінеколог вибирає один з хірургічних методів лікування: електрокоагуляцію, кріодіструкцію, лазеротерапію або методи радіохвильової хірургії.

До слова, акушер-гінеколог Ольга Білоконь пояснила, яка різниця між ерозією шийки матки та зоною трансформації, яка в межах норми.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Медицина
Джерело: 24 Канал
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