Чим небезпечна хвороба поцілунків для дітей: симптоми та ускладнення
Мононуклеоз або ж хвороба Філатова – гостре інфекційне захворювання – у дорослих називають хворобою поцілунків, у дітей – захворюванням залюблених дітей.
Лікар-інфекціоніст Вікторія Бичок пояснює, що така хвороба спричиняється вірусом Епштейна-Барр, але може викликатися і цитомегаловірусом, пише ТСН.
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Основними симптомами є підвищення температури, збільшення периферичних лімфовузлів, печінки й селезінки. При мононуклеозі виникає сухий риніт, закладеність носа, нічне хропіння, набряк повік та підшкірної клітковини обличчя.
При мононуклеозі у дітей підвищується температура
Зараження мононуклеозом призводить до імунодефіциту – порушення функцій імунної системи.
При інфікуванні вірусом може виникати вторинна бактеріальна флора (стрептококова або стафілококова інфекція). Це може спричинити гнійні або фолікулярні ангіни, отит, бронхіт чи пневмонію.
Вірус Епштейна-Барр може вражати клітини печінки, що може призвести до гепатиту.
До слова, британські та американські вчені провели серію дослідів і встановили, що тверда їжа здатна покращити неспокійний сон у дитини до 6 місяців.
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