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Телеканал новин 24 Новини Діти

Чим небезпечна хвороба поцілунків для дітей: симптоми та ускладнення

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Чим небезпечна хвороба поцілунків для дітей
Чим небезпечна хвороба поцілунків для дітей / scarymommy.com

Мононуклеоз або ж хвороба Філатова – гостре інфекційне захворювання – у дорослих називають хворобою поцілунків, у дітей – захворюванням залюблених дітей.

Лікар-інфекціоніст Вікторія Бичок пояснює, що така хвороба спричиняється вірусом Епштейна-Барр, але може викликатися і цитомегаловірусом, пише ТСН.

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Основними симптомами є підвищення температури, збільшення периферичних лімфовузлів, печінки й селезінки. При мононуклеозі виникає сухий риніт, закладеність носа, нічне хропіння, набряк повік та підшкірної клітковини обличчя.

При мононуклеозі у дітей підвищується температура
При мононуклеозі у дітей підвищується температура

Зараження мононуклеозом призводить до імунодефіциту – порушення функцій імунної системи.

При інфікуванні вірусом може виникати вторинна бактеріальна флора (стрептококова або стафілококова інфекція). Це може спричинити гнійні або фолікулярні ангіни, отит, бронхіт чи пневмонію.

Вірус Епштейна-Барр може вражати клітини печінки, що може призвести до гепатиту.

До слова, британські та американські вчені провели серію дослідів і встановили, що тверда їжа здатна покращити неспокійний сон у дитини до 6 місяців.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Діти
Джерело: 24 Канал
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