Чим небезпечна хвороба поцілунків для дітей: симптоми та ускладнення

Мононуклеоз або ж хвороба Філатова – гостре інфекційне захворювання – у дорослих називають хворобою поцілунків, у дітей – захворюванням залюблених дітей.

Лікар-інфекціоніст Вікторія Бичок пояснює, що така хвороба спричиняється вірусом Епштейна-Барр, але може викликатися і цитомегаловірусом, пише ТСН.

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Основними симптомами є підвищення температури, збільшення периферичних лімфовузлів, печінки й селезінки. При мононуклеозі виникає сухий риніт, закладеність носа, нічне хропіння, набряк повік та підшкірної клітковини обличчя.



При мононуклеозі у дітей підвищується температура

Зараження мононуклеозом призводить до імунодефіциту – порушення функцій імунної системи.

При інфікуванні вірусом може виникати вторинна бактеріальна флора (стрептококова або стафілококова інфекція). Це може спричинити гнійні або фолікулярні ангіни, отит, бронхіт чи пневмонію.

Вірус Епштейна-Барр може вражати клітини печінки, що може призвести до гепатиту.

До слова, британські та американські вчені провели серію дослідів і встановили, що тверда їжа здатна покращити неспокійний сон у дитини до 6 місяців.