Чим небезпечна кавунова дієта і кому вона протипоказана

Попри те, що кавунова дієта – це чудовий метод схуднення, вона має безліч неприємних наслідків для здоров’я.

Кавунова дієта популярна тим, що має сечогінний та жовчогінний ефект, солодкий смак, мінімум калорій, пише 24apteka.

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Під час цієї дієти прискорюється метаболізм та організм швидко насичується.

Дієтологи не радять захоплюватися таким видом схуднення. Все тому, що кавун не містить жирів та білків, які щодня потрібні для організму людини та повноцінного функціонування органів та систем.

Кавун не містить добову норму вітамінів та мікроелементів.

Дієтологи радять проводити такий розвантажувальний день раз на тиждень. Можна також спробувати інший варіант – їсти кавун лише на вечерю.

Не рекомендують сідати на кавунову дієту, якщо людина страждає на сечокам’яну хворобу, проблеми з кишківником та серцем.