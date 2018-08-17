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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чим небезпечна кавунова дієта і кому вона протипоказана

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Кавунова дієта: небезпека
Кавунова дієта: небезпека / Unplash

Попри те, що кавунова дієта – це чудовий метод схуднення, вона має безліч неприємних наслідків для здоров’я.

Кавунова дієта популярна тим, що має сечогінний та жовчогінний ефект, солодкий смак, мінімум калорій, пише 24apteka.

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Під час цієї дієти прискорюється метаболізм та організм швидко насичується.

via GIPHY

Дієтологи не радять захоплюватися таким видом схуднення. Все тому, що кавун не містить жирів та білків, які щодня потрібні для організму людини та повноцінного функціонування органів та систем.

Кавун не містить добову норму вітамінів та мікроелементів.

Дієтологи радять проводити такий розвантажувальний день раз на тиждень. Можна також спробувати інший варіант – їсти кавун лише на вечерю.

via GIPHY

Не рекомендують сідати на кавунову дієту, якщо людина страждає на сечокам’яну хворобу, проблеми з кишківником та серцем.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Лікування Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт Дієти
Джерело: 24 Канал
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