Чим небезпечна контрабанда на Чорному морі: відповідь експерта

До берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок контрабандних цигарок, які везли з анексованого Криму. Контрабандні цигарки затримують не вперше. Охороною державного кордону на Одещині керує Південне регіональне управління, яке очолює генерал-лейтенант Сергій Косік.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів колишній прикордонник Олег Медведчук.

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На його думку, максимальна кількість контрабандних цигарок завозиться з Росії, окупованого Криму та Придністров'я. За попередніми оцінками, вартість саме цієї контрабанди становить 200 мільйонів гривень.

Одеський регіон досить ризикований, адже там поширені сепаратистські рухи. Втрата Одеси – це втрата незалежності України,

– зауважив колишній прикордонник.



Буксир "Паралель", який тягнув баржу з контрабандою

Також він додав, що контрабанда завдає не лише економічну шкоду державі, це насамперед і шлях, через який в Україну увійшли проросійські терористичні угруповування, які зараз діють на Сході України.

На думку Медведчука, до справи причетний також генерал Назаренко. Після того як він очолив службу, фактично, коло нього був сформований "клан", який має безпосереднє відношення до анексії Криму.

Відео: на Одещині затримали баржу з рекордною контрабандою

Нагадаємо, 19 листопада буксир "Паралель" потрапив у шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз. Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморського порту. На ній прикордонники виявили величезну контрабанду сигарет.