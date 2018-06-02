Чим небезпечна нервова булімія: основні симптоми

Булімія – це підвищене відчуття голоду, що спричиняє неконтрольоване переїдання. Такий розлад є небезпечним для здоров’я людини.

Нервовою булімією страждають люди, які переймаються своєю вагою та думкою інших людей, пише The Siver Times.

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Така хвороба небезпечна тим, що може спричинити серцеву недостатність, цукровий діабет та запалення стравоходу. Люди, які страждають на булімію, можуть бути психічно нестабільними, а нервове перенапруження може довести до суїциду.

Основні ознаки того, що у людини неровова булімія:



• переїдання за кожним прийомом їжі;

• неконтрольований апетит;

• піднесений настрій під час їжі, в інший час – пригнічений та дратівливий;

• муки сумління після прийому їжі;

• шлункова кровотеча;

• порушення менструального циклу у жінок;

• відмова від спілкування з людьми, небажання вчитися та працювати;

• запори.

Проблема булімії у тому, що люди, які відчувають провину після прийому їжі, намагаються швидше позбутися того, що з'їли. Вони викликають блювоту, п'ють сильні проносні або йдуть на дуже інтенсивне тренування.

До слова, деякі здорові продукти харчування здатні спричинити серйозний дискомфорт у шлунку – печію, важкість, нудоту, здуття та інше.