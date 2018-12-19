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      Чим небезпечна очищена вода

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      Небезпека очищеної води
      Небезпека очищеної води / zmist.pl.ua

      Нове дослідження великої групи вчених завершилося вердиктом, що процес очищення води може робити її токсичною для організму.

      Про це повідомляє newswise.

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      Авторами проекту, в ході якого вивчалися властивості води після її очищення, стали дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі, а також з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі. Вони виявили, що очищення води може бути вкрай небезпечною для людського організму.

      Фахівці прийшли до висновку, що більшість з існуючих способів очищення води з природних джерел для використання в людському побуті, не знищують в ній наявні шкідливі речовини. Замість цього, вважають вчені, потенційно шкідливі для здоров’я компоненти трансформуються, набувають іншу молекулярну структуру.

      via GIPHY

      За словами наукових експертів, найчастіше у воді природних водойм зустрічаються феноли – хімічні сполуки, що виявляються у природному середовищі через діяльність різних виробничих підприємств. Коли на фенольні сполуки впливають способами очищення, їх компоненти трансформуються і стають токсичнішими.

      Виявилося, що ці сполуки мають сильний негативний вплив на печінку, а також ведуть до порушень метаболізму, які призводять до ожиріння та діабету.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування наука
      Джерело: 24 Канал
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