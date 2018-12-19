Чим небезпечна очищена вода

Нове дослідження великої групи вчених завершилося вердиктом, що процес очищення води може робити її токсичною для організму.

Про це повідомляє newswise.

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Авторами проекту, в ході якого вивчалися властивості води після її очищення, стали дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі, а також з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі. Вони виявили, що очищення води може бути вкрай небезпечною для людського організму.

Фахівці прийшли до висновку, що більшість з існуючих способів очищення води з природних джерел для використання в людському побуті, не знищують в ній наявні шкідливі речовини. Замість цього, вважають вчені, потенційно шкідливі для здоров’я компоненти трансформуються, набувають іншу молекулярну структуру.

За словами наукових експертів, найчастіше у воді природних водойм зустрічаються феноли – хімічні сполуки, що виявляються у природному середовищі через діяльність різних виробничих підприємств. Коли на фенольні сполуки впливають способами очищення, їх компоненти трансформуються і стають токсичнішими.

Виявилося, що ці сполуки мають сильний негативний вплив на печінку, а також ведуть до порушень метаболізму, які призводять до ожиріння та діабету.

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