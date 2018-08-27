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Чим небезпечна томатна дієта: пояснення лікаря

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Чим небезпечна томатна дієта
Чим небезпечна томатна дієта / Фото з вільних джерел

Останнім часом набирає популярності томатна дієта, яка обіцяє скинути від 2 кілограмів за десять днів. Та чи безпечне для здоров’я таке різке схуднення?

Томатна дієта здається простою і смачною, особливо якщо ви завжди любили помідори і насолоджувалися їх характерним ароматом і соковитістю. Така дієта вважається низькокалорійною.

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Дієтолог Оксана Скиталінська зазначає, що дієта на основі томатів може спровокувати шлункові захворювання.  Вживання лише помідорів та способів їх приготування може призвести до гастриту, коліту, запалення шлунку, проблем з підшлунковою залозою.

Попри малу калорійність помідорів, вага, яку людина скине за час дієти, швидко повертається.

Така дієта протипоказана тим, хто має проблеми з сечовидільною системою. До того ж, оброблені за допомогою тепла корисні органічні кислоти, які містяться у помідорах, стають шкідливими для здоров'я.

Фактори, які виключають застосування томатної дієти:

  1. підвищена кислотність і виразкова хвороба шлунку;
  2. інфекційні захворювання сечового міхура і сечовипускального каналу;
  3. харчові отруєння;
  4. виражений остеопороз;
  5. захворювання суглобів;
  6. жовчнокам'яна хвороба;
  7. подагра;
  8. індивідуальне несприйняття.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Дієти Лікування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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