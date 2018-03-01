Чим небезпечна тривала депресія

Вчені встановили, що тривала депресія може привести до суттєвих змін у мозку.

Роботу дослідників з канадського Центру наркології і психічного здоров'я при Університеті Торонто опублікували в журналі The Lancet Psychiatry.

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У дослідженні взяли участь 25 людей, у яких діагностували тривалу депресією (понад десять років), 25 людей з депресією середньої тривалості і 30 повністю здорових людей.

У мозку учасників з першої групи виявили на 30 відсотків більше транслокаторного білка, ніж у інших. Цей білок створюють клітини імунітету як відповідь, зокрема, на такі захворювання, як хвороба Альцгеймера або Паркінсона. Як вказують вчені, хоча депресія не відноситься до розряду цих хворіб, проте в деяких випадках вона може давати схожий ефект.