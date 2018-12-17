Чим небезпечна відмова від сексу: висновки вчених

Дослідники з США повідомили, що їм вдалося довести небезпеку повної відмови від сексу. Виявилося, що це здатне викликати порушення лібідо, а також інші зміни організмі людини.

Про це повідомляє "Медікфорум".

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Дослідження показали, що регулярне інтимне життя важливе для людей, оскільки це дозволяє підтримувати в нормі функціональність органів, а також гормональний фон.

Раніше вважалося, що секс корисний для здоров’я, але як саме відмова від сексу позначається на організмі не уточнювалося. Тепер же тести дозволили з’ясувати та оцінити всі ризики, які є в цьому випадку. Так, виявилося, що довга відсутність сексу викликає гормональні збої, зниження лібідо, а також негативно впливає на психіку людини.



Відмова від сексу може знижувати лібідо

Вся справа в тому, що при інтимній близькості продукуються гормони щастя ендорфіни. У випадку, якщо людина занадто довго буде відмовляти собі в інтимній близькості, то це буде призводити до того, що у неї може повністю зникнути бажання, що у свою чергу провокує різні проблеми зі здоров’ям.

Крім того, після довгого утримання під час сексу може також виникати неприємне відчуття. Це пов’язано з тим, що в організмі не спрацьовує належним чином, механізм порушення і не виробляється в достатній кількості змазка. Це все наслідки перерви в статевому житті. Це викликає ослаблення його стінок, що істотно ускладнює виникнення оргазму у жінок в майбутньому.

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