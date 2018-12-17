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      Чим небезпечна відмова від сексу: висновки вчених

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      Відмова від сексу має негативні наслідки для організму
      Відмова від сексу має негативні наслідки для організму / altarta.com

      Дослідники з США повідомили, що їм вдалося довести небезпеку повної відмови від сексу. Виявилося, що це здатне викликати порушення лібідо, а також інші зміни організмі людини.

      Про це повідомляє "Медікфорум".

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      Дослідження показали, що регулярне інтимне життя важливе для людей, оскільки це дозволяє підтримувати в нормі функціональність органів, а також гормональний фон.

      Раніше вважалося, що секс корисний для здоров’я, але як саме відмова від сексу позначається на організмі не уточнювалося. Тепер же тести дозволили з’ясувати та оцінити всі ризики, які є в цьому випадку. Так, виявилося, що довга відсутність сексу викликає гормональні збої, зниження лібідо, а також негативно впливає на психіку людини.

      Відмова від сексу
      Відмова від сексу може знижувати лібідо 

      Вся справа в тому, що при інтимній близькості продукуються гормони щастя ендорфіни. У випадку, якщо людина занадто довго буде відмовляти собі в інтимній близькості, то це буде призводити до того, що у неї може повністю зникнути бажання, що у свою чергу провокує різні проблеми зі здоров’ям.

      Крім того, після довгого утримання під час сексу може також виникати неприємне відчуття. Це пов’язано з тим, що в організмі не спрацьовує належним чином, механізм порушення і не виробляється в достатній кількості змазка. Це все наслідки перерви в статевому житті. Це викликає ослаблення його стінок, що істотно ускладнює виникнення оргазму у жінок в майбутньому.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я Секс Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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