Чим небезпечне хропіння: вчені розкрили ще одну небезпеку

Хропіння, що супроводжується зупинками дихання, підвищує у два рази ризик розвитку подагри.

Такі висновки опублікували науковці Кілського університету, пише The Daily Mail.

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В експерименті, який тривав шість років, взяли участь понад 15 тисяч осіб з апное та 63 тисячі здорових людей. Подагра виникла у 4,9% людей з першої групи, цей показник у другій групі становив 2,6%.

Дослідження показує, що обструктивне апное сну (тимчасове припинення дихання) нерідко призводить до розвитку подагри.

Під час апное сну відбувається розслаблення м'яких тканин горла і тимчасове блокування дихальних шляхів. Це обмежує доступ людини до кисню, який, за переконаннями вчених, стимулює вироблення сечової кислоти. Велика кількість солей сечової кислоти може призвести до запалення та сильного болю у суглобах.

Висновок вчених такий: апное сну підвищило ризик розвитку подагри на 42%.

Що таке подагра? Це захворювання суглобів, яке частіше вражає чоловіків середнього віку. Воно характеризується нападами – больовими відчуттями у суглобах. Деякі відзначають, що цьому передує відчуття свербіння, нагадує оніміння.