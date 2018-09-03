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Чим небезпечне хропіння: вчені розкрили ще одну небезпеку

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Вчені розкрили ще одну небезпеку хропіння
Вчені розкрили ще одну небезпеку хропіння / alayam.com

Хропіння, що супроводжується зупинками дихання, підвищує у два рази ризик розвитку подагри.

Такі висновки опублікували науковці Кілського університету, пише The Daily Mail.

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В експерименті, який тривав шість років, взяли участь понад 15 тисяч осіб з апное та 63 тисячі здорових людей. Подагра виникла у 4,9% людей з першої групи, цей показник у другій групі становив 2,6%.

via GIPHY

Дослідження показує, що обструктивне апное сну (тимчасове припинення дихання) нерідко призводить до розвитку подагри.

Під час апное сну відбувається розслаблення м'яких тканин горла і тимчасове блокування дихальних шляхів. Це обмежує доступ людини до кисню, який, за переконаннями вчених, стимулює вироблення сечової кислоти. Велика кількість солей сечової кислоти може призвести до запалення та сильного болю у суглобах.

Висновок вчених такий: апное сну підвищило ризик розвитку подагри на 42%.

via GIPHY

Що таке подагра? Це захворювання суглобів, яке частіше вражає чоловіків середнього віку. Воно характеризується нападами – больовими відчуттями у суглобах. Деякі відзначають, що цьому передує відчуття свербіння, нагадує оніміння.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Чоловіче здоров’я Лікування
Джерело: 24 Канал
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