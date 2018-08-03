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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Чим небезпечне легке зневоднення

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Чим небезпечне легке зневоднення
Чим небезпечне легке зневоднення / Фото з вільних джерел

Вчені провели дослідження і встановили, що навіть легке зневоднення здатне впливати на когнітивні здібності людини.

Науковці з Технологічного інституту Джорджії в США проаналізували понад 30 досліджень, які пов’язані з наслідками втрати запасу рідини в організмі, пише Newsweek.

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Вони виявили, що навіть невелика нестача води здатна негативно вплинути на людський настрій чи здатність мислити. Особливо помітно це було при виконанні завдань, які вимагають виконання складних процесів чи серйозної концентрації.

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Падає якість таких функцій як логічне мислення та арифметичне обчислення.

Проблеми з’являються тоді, коли людина втрачає 2% потрібної йому води. Про такий стан більшість людей не може знати точно. До прикладу, 2% потрібної води тіло втрачає через півгодини бігу.

На день Національна академія наук, інженерії і медицини США радить чоловікам пити приблизно 3,6 літра води, а жінкам – 2,6 літра.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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