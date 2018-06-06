Чим небезпечне манго для вагітних

Екзотичний фрукт може містити певні алергени, проте повністю відмовлятися від манго під час вагітності не варто.

Проте необхідно обережно вживати цей фрукт, пише "Країна Здоров’я".

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Манго може збільшувати температур тіла, підвищує показник рівня цукру в крові, може спричинити вугровий висип та навіть екзему.Тому вагітним, які схильні до алергій, варто утриматися від вживання цього екзотичного продукту.

Манго досить важкий продукт для травлення, а під час вагітності швидкість метаболізму зменшується. Тому не варто перевантажувати кишечник і споживати манго у невеликій кількості.

У жінок, які мають проблеми з імунітетом, може виникнути алергія на манго. Вона може проявлятися у гострій формі та відкладеної гіперчутливості. У другій формі реакція організму виникає одразу після споживання через незасвоєння організмом.

Основні симптоми – порушення дихання, почервоніння шкіри або еритема, висип і свербіж з кропив'янкою, набряки під шкірою на обличчі, горлі або в ділянці живота. Відкладена гіперчутливість може виявлятися контактним дерматитом, періорбітальний набряком і екзематозним висипом, а також бульбашками навколо губ.

До слова, діти, які вживають щонайменше склянку фруктового соку, більше схильні до ожиріння та надмірної ваги ніж ті діти, які не роблять цього.

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