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Чим небезпечне манго для вагітних

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Манго для вагітних
Манго для вагітних / sweetbeautyonline.com

Екзотичний фрукт може містити певні алергени, проте повністю відмовлятися від манго під час вагітності не варто.

Проте необхідно обережно вживати цей фрукт, пише "Країна Здоров’я".

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Манго може збільшувати температур тіла, підвищує показник рівня цукру в крові, може спричинити вугровий висип та навіть екзему.Тому вагітним, які схильні до алергій, варто утриматися від вживання цього екзотичного продукту.

Манго досить важкий продукт для травлення, а під час вагітності швидкість метаболізму зменшується. Тому не варто перевантажувати кишечник і споживати манго у невеликій кількості.

У жінок, які мають проблеми з імунітетом, може виникнути алергія на манго. Вона може проявлятися у гострій формі та відкладеної гіперчутливості. У другій формі реакція організму виникає одразу після споживання через незасвоєння організмом.

via GIPHY

Основні симптоми – порушення дихання, почервоніння шкіри або еритема, висип і свербіж з кропив'янкою, набряки під шкірою на обличчі, горлі або в ділянці живота. Відкладена гіперчутливість може виявлятися контактним дерматитом, періорбітальний набряком і екзематозним висипом, а також бульбашками навколо губ.

До слова, діти, які вживають щонайменше склянку фруктового соку, більше схильні до ожиріння та надмірної ваги ніж ті діти, які не роблять цього.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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