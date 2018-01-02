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Чим небезпечне безсоння: результат дослідження

22:07, 2 січня 2175 Читать новость на русском
Чим небезпечне безсоння
Чим небезпечне безсоння / unsplash.com

Брак сну сприяє розвитку хвороби Альцгеймера. До такого висновку дійшли американські вчені зі Школи медицини при Університеті Вашингтону в Сент-Луїсі.

Так, група неврологів під керівництвом доктора медичних наук Рендалла Бейтмена з’ясувала, що під час хронічного недосипання в головному мозку різко підвищується концентрація білка бета-амілоїду, що призводить до розвитку деменції, йдеться на сайті університету.

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Під час експерименту вчені виявили, що після безсонної ночі рівень бета-амілоїду в учасників дослідження на 25-30% перевищував норму. Відзначається, що подібні показники, як правило, фіксують у людей, генетично схильних до нейродегенеративних захворювань.

Це дослідження ясно показує, що порушення сну збільшують ризик виникнення хвороби Альцгеймера,
– вказує Бейтмен.

Водночас конкретний механізм, який стимулює вироблення білка, досі невідомий ученим.

Невролог також додав, що одна нічна вечірка в коледжі не означає, що людина отримає цю хворобу.

"Ми більше турбуємося через людей, у яких хронічні проблеми зі сном", – пояснив вчений.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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