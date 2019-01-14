Чим небезпечне переїдання та як відновити звичайний режим харчування після свят: поради лікаря

Переїдання небезпечне тим, що перевантажуються всі ферментні та травні системи організму. Окрім того, є ризик створення завеликого тиску на клапани, що розміщуються між шлунком та дванадцятипалою кишкою і шлунком та стравоходом.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт. Читайте також: Гіркота у роті: чому виникає та що робити За її словами, внаслідок переїдання може розвинутись недостатність клапанів органів травної системи із прогресуванням ускладнень. Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Також, через неможливість організмом перетравити за один раз велику порцію їжі, переїдання створює умови для розвитку дисбактеріозу кишківника – їжа туди поступає напів перетравлена, і користі з неї організм не отримує”. За словами лікарки, відновити звичний режим харчування легко. Варто споживати необхідну для щоденного раціону кількість їжі. Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Страви, які залишились після святкування, краще не доїдати, бо це спровокує понаднормове надходження калорій. Спробуйте готувати менше. А тим, що залишилося, поділіться з друзями, влаштувавши міні-свято на обідній перерві у робочому колективі”. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.