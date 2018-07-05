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Чим небезпечне схуднення: відповідь вчених

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Чим небезпечне схуднення
Чим небезпечне схуднення / remediesforme.com

Вчені встановили, що схуднення значно погіршує здоров’я людей, які мають миготливу аритмію та страждають на ожиріння.

Загалом в експерименті взяли участь майже 350 осіб, пише HealthDay.

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Усі добровольці повинні були дотримуватися програми зниженню ваги, яка містила індивідуальну дієту і рекомендації, що стосуються способу життя. Загалом учасники уникали вживання оброблених продуктів, які багаті на вуглеводи та калорійної їжі.

Учасники також приділяли 200 хвилин на тиждень фізичній активності. Добровольцям також допомагали з факторами ризику аритмії – гіпертонія, підвищений рівень цукру в крові і апное сну.

Загалом від аритмії позбулися майже половина добровольців. Найкращих результатів досягли ті, хто скинув 10% від своєї ваги, але з них 135 осіб або взагалі не стикалася з аритмією, або стійка аритмія у них перейшла в пароксизмальну.

Епізоди пароксизмальної аритмії зазвичай зберігаються менш як тиждень і проходять самі, а от стійкої – можуть тривати тижнями. Проте у 41% з 116 учасників, які втратили тільки 3% від своєї ваги, пароксизмальна аритмія перетворилася на стійку.

Що таке аритмія? Це порушення діяльності серця, пов’язане з нерегулярністю його скорочення. Пришвидшене (тахікардія) або ж сповільнене (брадикардія) – воно однаково шкідливе для здоров’я організму.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання Лікування
Джерело: 24 Канал
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