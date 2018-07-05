Чим небезпечне схуднення: відповідь вчених

Вчені встановили, що схуднення значно погіршує здоров’я людей, які мають миготливу аритмію та страждають на ожиріння.

Загалом в експерименті взяли участь майже 350 осіб, пише HealthDay.

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Усі добровольці повинні були дотримуватися програми зниженню ваги, яка містила індивідуальну дієту і рекомендації, що стосуються способу життя. Загалом учасники уникали вживання оброблених продуктів, які багаті на вуглеводи та калорійної їжі.

Учасники також приділяли 200 хвилин на тиждень фізичній активності. Добровольцям також допомагали з факторами ризику аритмії – гіпертонія, підвищений рівень цукру в крові і апное сну.



Загалом від аритмії позбулися майже половина добровольців. Найкращих результатів досягли ті, хто скинув 10% від своєї ваги, але з них 135 осіб або взагалі не стикалася з аритмією, або стійка аритмія у них перейшла в пароксизмальну.

Епізоди пароксизмальної аритмії зазвичай зберігаються менш як тиждень і проходять самі, а от стійкої – можуть тривати тижнями. Проте у 41% з 116 учасників, які втратили тільки 3% від своєї ваги, пароксизмальна аритмія перетворилася на стійку.

Що таке аритмія? Це порушення діяльності серця, пов’язане з нерегулярністю його скорочення. Пришвидшене (тахікардія) або ж сповільнене (брадикардія) – воно однаково шкідливе для здоров’я організму.

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