Чим небезпечне вегетаріанство для дитини: відповідь вчених

Вчені Кардіффського університету переконані у тому, що діти до 2 років повинні отримувати тваринні жири та білки.

Про це пише видання Science Alert.

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Все тому, що організму, який росте, складніше виділити вітаміни та інші поживні речовини з рослинних тканин.

Впродовж перших 6 місяців діти отримують всі необхідні поживні речовини з грудного молока, однак після закінчення цього періоду їх раціон харчування повинен стати різноманітнішим. Тобто він повинен містити тваринний білок і жир разом з овочами, фруктами і злаками.

Чим різноманітніші харчі буде їсти дитина, тим менше ризику виникнення дефіциту будь-яких поживних елементів.

Хоча рослинна їжа здатна задовольнити потреби в білку, багато вітаміни і мінерали (залізо, кальцій, йод, цинк, вітамін B12 і вітамін D) міцно пов'язані з волокнами, що ускладнює їх вивільнення і поглинання організмом. Таким чином, здорова дієта повинна містити не тільки овочі, фрукти і злаки, але також яйця і молочні продукти.



Чим небезпечне вегетаріанство для дитини

Веганство, тобто сувора форма вегетаріанства, що виключає будь-які продукти тваринного походження, небезпечне для маленьких дітей, оскільки збільшує ризик дефіциту важливих поживних речовин.

Дефіцит заліза може спричинити анемію, вітаміну B12 – неврологічні захворювання.

Результати дослідження, яке проводили у Нідерландах, показали, що ті неповнолітні, дієта яких була вегетаріанською, страждали від дефіциту мінеральних речовин і недостатнього росту у 6-18 місяців.

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