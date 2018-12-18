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      Чим небезпечне вегетаріанство для дитини: відповідь вчених

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      Чим небезпечне вегетаріанство для дитини
      Чим небезпечне вегетаріанство для дитини / larmoiredebebe.com

      Вчені Кардіффського університету переконані у тому, що діти до 2 років повинні отримувати тваринні жири та білки.

      Про це пише видання Science Alert.

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      Все тому, що організму, який росте, складніше виділити вітаміни та інші поживні речовини з рослинних тканин.

      Впродовж перших 6 місяців діти отримують всі необхідні поживні речовини з грудного молока, однак після закінчення цього періоду їх раціон харчування повинен стати різноманітнішим. Тобто він повинен містити тваринний білок і жир разом з овочами, фруктами і злаками.

      Чим різноманітніші харчі буде їсти дитина, тим менше ризику виникнення дефіциту будь-яких поживних елементів.

      Хоча рослинна їжа здатна задовольнити потреби в білку, багато вітаміни і мінерали (залізо, кальцій, йод, цинк, вітамін B12 і вітамін D) міцно пов'язані з волокнами, що ускладнює їх вивільнення і поглинання організмом. Таким чином, здорова дієта повинна містити не тільки овочі, фрукти і злаки, але також яйця і молочні продукти.

      Чим небезпечне вегетаріанство для дитини
      Чим небезпечне вегетаріанство для дитини

      Веганство, тобто сувора форма вегетаріанства, що виключає будь-які продукти тваринного походження, небезпечне для маленьких дітей, оскільки збільшує ризик дефіциту важливих поживних речовин.

      Дефіцит заліза може спричинити анемію, вітаміну B12 – неврологічні захворювання.

      Результати дослідження, яке проводили у Нідерландах, показали, що ті неповнолітні, дієта яких була вегетаріанською, страждали від дефіциту мінеральних речовин і недостатнього росту у 6-18 місяців.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Дитяче харчування Діти
      Джерело: 24 Канал
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