Чим небезпечне збільшення щитоподібної залози

Щитоподібна залоза відіграє важливу роль у функціонування всього організму, оскільки вона відповідає за вироблення гормонів.

Через порушення у роботу органу може виникнути зоб (збільшення щитоподібної залози), пише НВ.

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Якщо у людини збільшується цей орган, то вона може відчувати ускладнення ковтання або навіть дихання. Голос при цьому може бути хриплим. При зобі спостерігається збільшення розмірів органу – потовщення, схожість до пухлини та асиметрія.



Збільшення щитоподібної залози

При гормональному дисбалансі можуть бути додаткові симптоми.

Лікар Олексій Сіделковський зазначив, чим загрожує людині надлишок або дефіцит тиреоїдних гормонів – гіпотиреозу або гіпертиреозу (тиреотоксикозу).

У людини при гіпотиреозі збільшується маса тіла, набряклість, знижений артеріальний тиск. До симптомів можна віднести такі ознаки як волога та прохолодна шкіра, млявість, слабкість. На фоні гіпотиреозу розвивається депресія або погіршення настрою.

Гіпертиреозі проявляється такими ознаками як стрімка втрата ваги, підвищена температура тіла. Також у пацієнта може бути підвищене серцебиття та артеріальний тиск, сухість шкіри, волосся та нігтів. До симптомів гіпертиреозу відносять екзофтальм (випинання очних яблук), метушливість, тривожність, дратівливість.



Збільшення щитоподібної залози: небезпека

Помилково люди сприймають такі симптоми як наслідки неправильного харчування, перевтоми або постійного стресу.

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