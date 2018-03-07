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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чим небезпечне зловживання сіллю

795 Читать новость на русском
Сіль
Сіль / Healthline

Вживання великої кількості солі може бути небезпечно для людей з підвищеним тиском незалежно від того, чи ведуть вони здоровий спосіб життя.

До такого висновку дійшли науковці Імперського коледжу Лондона у Великобританії та Північно-Західного університету в США, повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress.

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Під час дослідження експерти проаналізували раціон харчування понад чотирьох тисяч людей у віці 40-59 років, які брали участь в дослідженні INTERMAP, яке проводилося в 1997-1999 роках.

Протягом чотирьох днів у добровольців фіксували показники здоров'я, зокрема, концентрацію іонів калію і натрію в зразках сечі, а також вагу та артеріальний тиск. Також фахівці визначили кількість спожитих продуктів, пов'язаних з низьким кров'яним тиском, включаючи фрукти і овочі, багаті вітаміном С, клітковиною і омега-3-ненасиченими жирними кислотами.

Вчені виявили зв'язок між гіпертензією (підвищеним тиском) та вживанням великої кількості солі. Кожні додаткові сім грамів хлориду натрію пов'язані зі збільшенням систолічного артеріального тиску на 3,7 міліметра ртутного стовпчика.

При цьому показники кров'яного тиску не нормувалися, навіть якщо учасники часто їли продукти з високим вмістом калію та інших корисних для серцево-судинної системи речовин.

Медики рекомендують щодня вживати не більше шести грамів солі.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Дієти Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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