Чим небезпечні кулери для води: пояснює експерт

Кулери для води широко використовуються не лише в офісних приміщеннях, а й у квартирах та будинках. Це зручно, оскільки кулери можуть підігрівати або охолоджувати воду.

Екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас розповів, чим вони небезпечні, пише УНН.

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Він вважає, що така техніка є середовищем, у якому розмножуються бактерії, які призводять до шлунково-кишкових розладів.

Експерт переконаний, що якщо говорити про теплу воду, то висока температура спричиняє розмноження бактерій. Мова йде про мікробіологічне забруднення, яке спричиняє кишково-шлункові розлади.

Як наслідок цього – послаблення імунітету, яке погано позначається на здоров'ї людини загалом.

Щоб вберегтися від бактерій. Кулер потрібно очищувати не раз-два на рік. А щотижня – чищення й дезінфекції спеціальною сервісною службою. Лише тоді може йти мова про безпечну систему подачі води.

Якщо говорити про воду, то для неї важливий постійний контроль та нагляд.

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