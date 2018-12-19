08:07
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чим небезпечні кулери для води: пояснює експерт

      465 Читать новость на русском
      Чим небезпечні кулери для води
      Чим небезпечні кулери для води / thewaterdeliverycompany.com

      Кулери для води широко використовуються не лише в офісних приміщеннях, а й у квартирах та будинках. Це зручно, оскільки кулери можуть підігрівати або охолоджувати воду.

      Екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас розповів, чим вони небезпечні, пише УНН.

      Читайте також: Чи насправді корисно пити фільтровану воду

      Він вважає, що така техніка є середовищем, у якому розмножуються бактерії, які призводять до шлунково-кишкових розладів.

      via GIPHY

      Експерт переконаний, що якщо говорити про теплу воду, то висока температура спричиняє розмноження бактерій. Мова йде про мікробіологічне забруднення, яке спричиняє кишково-шлункові розлади.

      Як наслідок цього – послаблення імунітету, яке погано позначається на здоров'ї людини загалом.

      Щоб вберегтися від бактерій. Кулер потрібно очищувати не раз-два на рік. А щотижня – чищення й дезінфекції спеціальною сервісною службою. Лише тоді може йти мова про безпечну систему подачі води.

      Якщо говорити про воду, то для неї важливий постійний контроль та нагляд.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Інфекція Шлунково-кишковий тракт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      18 грудня , 22:05 Головні новини 18 грудня: поділ ДФС і що чекає на храми УПЦ МП
      4955
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 грудня , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 2355
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      18 грудня , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      53100
      Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      18 грудня , 20:00 Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття
      Євгенія Мазур 492
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук