13:44
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чим небезпечні мийні засоби для здоров’я: пояснення хірурга

1302 Читать новость на русском
Чим небезпечні мийні засоби для здоров’я
Чим небезпечні мийні засоби для здоров’я / cleanqatar.com

Торакальний хірург Юрій Межибовський переконує, що побутові мийні засоби можуть значно нашкодити організму людини.

Все тому, що аромати побутової хімії маскують шкідливі для дихальної системи, пише ТСН.

Читайте також: 6 предметів у домі, на яких накопичується найбільше бактерій

Більшість мийних засобів місять велику кількість небезпечних сполук, яким наповнюється повітря після їх використання.

Основними шкідливими компонентами є три складові. Це хлоровмісні речовини. Другим шкідливим компонентом мийних засобів є поверхнево-активні речовини. Ну і фосфати,
– зазначив хірург Юрій Межибовський.

Фосфати для здоров’я не такі небезпечні, проте вони стимулюють проникнення в кров синтетично-активних речовин. Таким чином, це спричиняє ослаблення імунітету та ураження внутрішніх органів.



За словами хірурга, людина цими засобами отруюється. Основними симптомами є подразнення слизових, а також кашель. Внаслідок чого може з’явитися хронічні захворювання – алергічні, а також серцево-судинні захворювання.

До слова, деякі речі, які люди масово використовують у побуті, можуть спровокувати різні хвороби. Таких предметів побуту необхідно позбутися.

Теги: Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 168
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 777
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1483
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4459
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3722
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук