Чим небезпечні мийні засоби для здоров’я: пояснення хірурга
Торакальний хірург Юрій Межибовський переконує, що побутові мийні засоби можуть значно нашкодити організму людини.
Все тому, що аромати побутової хімії маскують шкідливі для дихальної системи, пише ТСН.
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Більшість мийних засобів місять велику кількість небезпечних сполук, яким наповнюється повітря після їх використання.
Основними шкідливими компонентами є три складові. Це хлоровмісні речовини. Другим шкідливим компонентом мийних засобів є поверхнево-активні речовини. Ну і фосфати,
– зазначив хірург Юрій Межибовський.
Фосфати для здоров’я не такі небезпечні, проте вони стимулюють проникнення в кров синтетично-активних речовин. Таким чином, це спричиняє ослаблення імунітету та ураження внутрішніх органів.
За словами хірурга, людина цими засобами отруюється. Основними симптомами є подразнення слизових, а також кашель. Внаслідок чого може з’явитися хронічні захворювання – алергічні, а також серцево-судинні захворювання.
До слова, деякі речі, які люди масово використовують у побуті, можуть спровокувати різні хвороби. Таких предметів побуту необхідно позбутися.