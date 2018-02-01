Чим небезпечні "Національні дружини": пояснення від Freedom House

Риторика ГО "Національні дружини" про "український порядок" може швидко перетворитись на насильницькі дії проти меншин.

Таке застереження зробив директор українського офісу Freedom House Метью Шааф, повідомляє "Голос Америки".

Шааф відзначив, що хоча конкретно про "Національні дружини" поки немає достатньо інформації, та риторика, яку сповідає ця організація, часто супроводжує групи, які реально діють насильницькими методами.

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Він додав, що насправді в Україні чимало груп та осіб, які заявляють, що будуть забезпечувати "український порядок".

Все це не нове, як і заяви, що вони готові застосовувати силу. Не є чимось новим і те, що люди готові виходити на вулицю і діяти силовими методами, щоб захищати своє бачення "традиційних цінностей", чи інших розмитих слоганів,

– зазначив Шааф.

Він пригадав, що в Україні вже траплялися випадки, коли групи людей на вулицях на громадських заходах здійснювали напади, або утискали групи етнічних, релігійних меншин, ЛГБТ групи, активістів феміністичних організацій та інших людей.

Представник Freedom House назвав реальною проблемою те, що подібним групам в Україні не доводиться нести відповідальність за використання сили.

Саме це і турбує нас зараз, що ми маємо справу із черговою групою людей, які заявляють, що беруть закон чи порядок до своїх рук і невідомо, що вони будуть робити. Досвід підказує, що така риторика може дуже швидко перетворитись на дії з цілком реальними наслідками для членів суспільства. Саме це нас і непокоїть,

– додав Шааф.