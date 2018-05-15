Чим небезпечні популярні пози перед монітором комп'ютера

Улюблені для багатьох пози закидання ноги на ногу та сутулість перед монітором комп'ютера може мати негативні наслідки для здоров’я людини.

Закидання ноги на ногу збільшує навантаження на крижово-клубові зчленування та хребет, пише Cosmo. Таким чином, це може спричинити появу остеохондрозу – діагнозу, який використовується у медичній закордонній практиці.

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Така поза сприяє порушення кровообігу та лімфообігу, появі захворювання судин та варикозного розширення вен. У людині, яка часто сидить у такій позі, може з’явитися артроз, тромбоз, застій крові в області малого таза.



Коли людина починає сутулитися, то вона автоматично перевантажує шийний та поперекові відділи, здавлює легені та органи черевної порожнини.

Така поза сприяє розвитку геморою, простатиту, гастриту, хвороб легенів. Також це може спровокувати сколіозні викривлення хребта, біль у серці та порушення кровопостачання мозку.

До слова, мало хто задумується над тим, як саме впливає на організм положення тіла під час сну. Та деякі пози бувають корисними, а деякі навпаки – шкідливими.