Чим небезпечні стейки: пояснення вчених

М'ясо, яке приготували на відкритому вогні, може збільшити ризик розвитку гіпертонії. До такого висновку прийшли експерти з Гарвардського університету.

Результати дослідження представив вчений Ганг Ліу на конференції Американської асоціації серцевих захворювань (American Heart Association) в Новому Орлеані.

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Ліу та його колеги вивчили близько 100 тисяч людей, за якими спостерігали в період від 12 до 16 років. На початку цього періоду в жодного з учасників не було високого тиску, діабету, серцево-судинних захворювань чи раку.

Вчені порівнювали дані тих, хто їв м'ясо, приготоване на відкритому вогні при високих температурах, частіше 15 разів на місяць, і тих, хто їв його чотири рази в тиждень або рідше. Як виявилося, у першої групи ризик високого кров'яного тиску був вищим на 17%.

До кінця дослідження від підвищеного тиску страждали більше 37 тисяч учасників.

"Результати наших досліджень дають підстави вважати, якщо уникати подібних методів приготування м'яса, то можна посприяти зниженню ризику отримати гіпертонію...", – пояснив Ліу.

Вчений також додав, що при дослідженні зв'язку між температурою і методами приготування, ступенем готовності та високим тиском були представлені незалежно від кількості та виду з’їденого м'яса.