Чим небезпечні таблетки проти болю: висновок вчених

Американські науковці виявили негативний вплив знеболювальних медикаментів на організм людини.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Зі слів вчених, використання знеболювальних ліків, які містять речовину ібупрофен і аспірин, попри їх дієвість, можуть заподіяти шкоду людині.

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У знеболювальних препаратах, особливо на основі ібупрофену і аспірину, є типові побічні ефекти: діарея, кислотний рефлюкс, запор. Іноді пацієнти з такими симптомами навіть не підозрюють, чим вони викликані,

– йдеться у дослідженні вчених.

Особливо від прийому знеболювальних препаратів страждають жінки, які використовують такі препарати для полегшення болю, пов’язаного з менструальним циклом. В результаті можна отримати серйозні проблеми із шлунково-кишковим трактом.

Вчені рекомендують замість вживання препаратів, які знижують відчуття болю, збільшувати фізичну активність та споживати вітамін B. Це допоможе зняти біль без прийому ліків. А спазм можна зняти за допомогою компресів.