Чим небезпечні токсичні батьки: відповідь психотерапевта
Усі батьки допускають помилки, проте токсичні батьки наносять шкоду дітям постійно, їх поведінка практично не змінюється.
Найчастіше діти думають, що зробили щось погане, у випадку гніву батьків, йдеться у книзі психотерапевта Сюзан Форвард "Токсичні батьки", пише Lifehacker.
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Діти переконані, що вони зробили щось погане і заслуговують на покарання, проте вони не знають іншу поведінку батьків. Коли діти виростають вони продовжують нести тягар провини, у них занижена самооцінка та спотворене сприйняття світу.
Ознака токсичних батьків – це тоді, коли діти продовжують перебувати під їх впливом, навіть якщо батьки померли.
Токсичні батьки не демонструють розуміння, схильні сприймати дитячу непокору і прояв індивідуальності як персональну атаку і напад на них самих. Таким чином вони намагаються загальмувати розвиток дитини, уявляючи, що роблять це з кращих спонукань.
Такі батьки вважають, що загартовують характер дитини, проте насправді тільки руйнують її самооцінку. Для них незалежна дитина – це так, наче залишитися без руки чи ноги, тому вони вважають своєю метою зберегти важелі впливу на своє маля.
Подібні стосунки позбавляють ідентичності дитини, оскільки вони не бачать себе відокремлено від батьків.
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