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Чим небезпечні токсичні батьки: відповідь психотерапевта

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Чим небезпечні токсичні батьки
Чим небезпечні токсичні батьки / stil.de

Усі батьки допускають помилки, проте токсичні батьки наносять шкоду дітям постійно, їх поведінка практично не змінюється.

Найчастіше діти думають, що зробили щось погане, у випадку гніву батьків, йдеться у книзі психотерапевта Сюзан Форвард "Токсичні батьки", пише Lifehacker.

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Діти переконані, що вони зробили щось погане і заслуговують на покарання, проте вони не знають іншу поведінку батьків. Коли діти виростають вони продовжують нести тягар провини, у них занижена самооцінка та спотворене сприйняття світу.

Ознака токсичних батьків – це тоді, коли діти продовжують перебувати під їх впливом, навіть якщо батьки померли.

Токсичні батьки не демонструють розуміння, схильні сприймати дитячу непокору і прояв індивідуальності як персональну атаку і напад на них самих. Таким чином вони намагаються загальмувати розвиток дитини, уявляючи, що роблять це з кращих спонукань.

via GIPHY

Такі батьки вважають, що загартовують характер дитини, проте насправді тільки руйнують її самооцінку. Для них незалежна дитина – це так, наче залишитися без руки чи ноги, тому вони вважають своєю метою зберегти важелі впливу на своє маля.

Подібні стосунки позбавляють ідентичності дитини, оскільки вони не бачать себе відокремлено від батьків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя Вагітність і діти Психологія
Джерело: 24 Канал
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