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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Чим небезпечні транс-жири: відповідь науковців

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Порція картоплі-фрі містить 7 грамів транс-жирів
Порція картоплі-фрі містить 7 грамів транс-жирів / q-n-c.com

Не всі жири однаково корисні до здоров’я людини. Штучні транс-жири, які зазвичай зустрічаються в готовій їжі, підвищують ризик розвитку багатьох захворювань.

Транс-жири небезпечні тим, що вони можуть вбудовуватися в мембрани (оболонки) клітин, Ukrhealth.

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Таким чином порушується нормальний метаболізм клітин і життєдіяльність.

Дієтолог Світлана Фус зазначає, що у сухому сніданку міститься 2 грамів транс-жирів, а у стандартній пачці 5 грамів. В одній порції картоплі-фрі 7 грамів.

Вчені неодноразово досліджували вплив неправильних жирів. До прикладу, науковці з Єльського університету довели, що відмова від вживання продуктів з транс-жирами допомагає зменшити ризик розвитку інфарктів і інсультів.

Такий висновок підтверджують американські вчені, які спостерігали за впливом транс-жирів з 2002 по 2013 роки. У дослідженні брали участь люди, які скорочували вживання цих продуктів. Вчені встановили, що кількість звернень по медичну допомогу через серцеві напади і інсульти в середньому скоротилося на 6,2%.

Транс-жири погано впливають на чоловічу репродуктивну систему, і головним чином на передміхурову залозу. Люди, раціон яких містить велику кількість транс-жирів, частіше скаржаться на погіршення пам’яті і когнітивних здібностей.

Результати досліджень, які опублікували у The Epoch Times, показують, що вживання транс-жирів підвищує рівень агресивності людей.

Що таке транс-жири? Це специфічний вид ненасичених жирів, одержаних штучним шляхом. Транс-жири, на відміну від олій та натурального масла, не окислюються, і відповідно, не псуються.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Серцево-судинні захворювання Лікування
Джерело: 24 Канал
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