Чим небезпечний алкоголь для шлунку: пояснення медика
Велика кількість алкогольних напоїв руйнує клітини шлунку і виникає ускладнення під час боротьби з кишковими інфекціями.
Про це розповів гастроентеролог Вінсент Хо з Університету Західного Сіднея виданню Science Alert.
Читайте також: Вчені назвали найшкідливіший алкогольний напій
За його словами, червоне вино має бактерицидну дію через його кислотність і концентрацію спирту. Наприклад, напій з часткою спирту 40 відсотків знищує бактерії, які живуть у роті, за одну хвилину.
Як показало дослідження, яке провели на 47 здорових добровольцях, напої з великою концентрацією алкоголю викликають пошкодження в стінках шлунку і невеликі кровотечі.
Для самовідновлення тканин, які постраждали від 10-процентного спирту, було потрібно більше доби.
А постійне вживання алкоголю викликає діарею, нудоту та блювоту, а також призводить до збільшення кількості патогенних бактерій у кишечнику.