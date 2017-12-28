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Чим небезпечний алкоголь для шлунку: пояснення медика

13:36, сьогодні 1407 Читать новость на русском
Алкоголь
Алкоголь / unsplash.com

Велика кількість алкогольних напоїв руйнує клітини шлунку і виникає ускладнення під час боротьби з кишковими інфекціями.

Про це розповів гастроентеролог Вінсент Хо з Університету Західного Сіднея виданню Science Alert.

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За його словами, червоне вино має бактерицидну дію через його кислотність і концентрацію спирту. Наприклад, напій з часткою спирту 40 відсотків знищує бактерії, які живуть у роті, за одну хвилину.

Як показало дослідження, яке провели на 47 здорових добровольцях, напої з великою концентрацією алкоголю викликають пошкодження в стінках шлунку і невеликі кровотечі.

Для самовідновлення тканин, які постраждали від 10-процентного спирту, було потрібно більше доби.

А постійне вживання алкоголю викликає діарею, нудоту та блювоту, а також призводить до збільшення кількості патогенних бактерій у кишечнику.

Теги: LifeStyle Алкоголь Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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