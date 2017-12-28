Чим небезпечний алкоголь для шлунку: пояснення медика

Велика кількість алкогольних напоїв руйнує клітини шлунку і виникає ускладнення під час боротьби з кишковими інфекціями.

Про це розповів гастроентеролог Вінсент Хо з Університету Західного Сіднея виданню Science Alert.

Читайте також: Вчені назвали найшкідливіший алкогольний напій

За його словами, червоне вино має бактерицидну дію через його кислотність і концентрацію спирту. Наприклад, напій з часткою спирту 40 відсотків знищує бактерії, які живуть у роті, за одну хвилину.

Як показало дослідження, яке провели на 47 здорових добровольцях, напої з великою концентрацією алкоголю викликають пошкодження в стінках шлунку і невеликі кровотечі.

Для самовідновлення тканин, які постраждали від 10-процентного спирту, було потрібно більше доби.

А постійне вживання алкоголю викликає діарею, нудоту та блювоту, а також призводить до збільшення кількості патогенних бактерій у кишечнику.