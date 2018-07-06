Чим небезпечний анальний секс: тривожні наслідки

Перш ніж спробувати урізноманітнити своє сексуальне життя лікарі попереджують про наслідки, які можуть виникнути під час або після заняття анальним сексом.

Сексолог Георгій Селюков переконаний, що такий вид сексу не йде на користь організму, пише ТСН.

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Все тому, що слизова прямої кишки може легко травмуватися під час сексу, а анальні контакти можуть постраждати фізично – до зіяння ануса (розслаблення сфінктера) та випадіння прямої кишки.

Через різницю мікрофлор партнерів у жінок може з’явитися кольпіти.

Під час анального сексу легко передаються небезпечні інфекції – ВІЛ-інфекція, сифіліс, генітальний герпес, папіломавірус, кандидози, тощо.

Лікар-гінеколог Наталія Ковальчук переконує, що анальний секс є небезпечним для жінки. Все тому, що постійна механічна травма нижніх відділів прямої кишки спричиняє геморой, анальні тріщини, мікротравми слизової прямої кишки і анодерми (епітеліальної вистилки анального каналу).

Під час цього заняття виникає ослаблення м’язів тазового дна, що загрожує випаданням органів малого таза.