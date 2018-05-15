Яку шкоду приховує авокадо: пояснення дієтолога

Дієтолог Олександр Кущ зазначив, що окрім корисних властивостей авокадо, ця рослина може нанести шкоду організму людини.

Останні дослідження переконують, що авокадо необхідно їсти з більшою обережністю, пише ТСН.

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Дієтолог порадив гурманам добре чистити цей фрукт, оскільки близько до м’якоті (у шкірці та кісточці плоду) міститься небезпечні для здоров’я токсини.



Олександр Кущ пояснює це тим, що авокадо є агресивним продуктом. Цей фрукт може викликати важку алергічну реакцію, розлади кишківника та інтоксикацію печінки.





За його даними, люди все частіше почали скаржитися на розлад шлунку після того, як включили у раціон цей фрукт. Мексиканський авокадо найчастіше це спричиняє.

До слова, експерти з Європейської асоціації дієтологів і гастроентерологів склали список десяти найкорисніших у світі продуктів.