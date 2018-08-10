Люди активно продовжують палити стерню (незрізані рештки нижньої частини стебел зернових культур). Проте цей дим становить велику небезпеку для організму.

Еколог Володимир Борейко розповів про загрози диму, пише "Експрес".

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Все тому, що у траві накопичуються небезпечні викиди від автотранспорту. А при згорянні такої стерні у повітря потрапляють сполуки важких металів, чадний газ, низка канцерогенних сполук.



Спалення стерні: чим небезпечне

Еколог застерігає, що таке повітря несе суттєву загрозу для людей.

Такий дим містить канцерогени. Він здатний подразнювати органи дихання та порушувати роботу імунної системи.

Наслідки одразу не відчуваються, проте згодом людина може відчути погіршення стану здоров’я.



Чим небезпечний дим від спалювання стерні