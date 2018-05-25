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Чим небезпечний для здоров’я солярій: 8 переконливих фактів

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Штучна засмага небезпечна для здоров’я
Штучна засмага небезпечна для здоров’я / news.chatoff.by

Міністерство охорони здоров'я України застерегло людей утрималися від відвідувань соляріїв, оскільки будь-який тип засмаги небезпечний для шкіри і може викликати рак.

Навіть якщо людина відвідує солярій не так часто, завжди існує отримати опік шкіри та підвищити ймовірність небезпечних захворювань, йдеться на сайті МОЗ.

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Солярій спричиняє рак шкіри, катаракту та рак очей. Вчені встановили, що відвідування солярію підвищує ризик розвитку одного з найбільш небезпечного раку – меланоми.

У людей, які у віці до 30 років часто відвідували солярії, у 6 разів вищий ризик розвитку меланоми, ніж ті. Які не засмагали.
Чим більше людина відвідує солярії, тим більше зростає ризик розвитку раку.

Вчені доводять: не має суттєвої різниці між старим та новим обладнанням для солярію. Штучна засмага прискорює старіння шкіри та пересушує її, спричиняє появу зморшок та вікових плям.

Солярії у деяких штатах США, а також в Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ісландії, Італії, Норвегії, Португалії, Іспанії та Великобританії діють закони, через які неповнолітнім забороняють користуватися соляріями.

Штучна засмага є небезпечним способом вироблення вітаміну D. Найкращим способом – це прогулянки під сонцем. Джерелом вітаміну є риба, молочні продукти, яєчні жовтки.

"Базова засмага" не захищає шкіру від опіків внаслідок надмірного перебування на сонці. Люди, які користуються соляріями, частіше отримують опіки, ніж ті, хто засмагає на сонці.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Міністерство охорони здоров’я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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