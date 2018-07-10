22:01
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    28°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Чим небезпечний кесарів розтин для дитини

772 Читать новость на русском
Чим небезпечний кесарів розтин для дитини
Чим небезпечний кесарів розтин для дитини / unsplash.com

Побутує думка про те, що діти, які народилися шляхом кесаревого розтину, можуть мати слабше здоров’я, ніж ті, хто народився природнім шляхом.

При кесаревому розтині медики використовують загальну або перидуральну анестезію, пише портал "Наша Мама".

Читайте також: Які фрази не можна казати дітям: неочікуваний перелік

При перидуральній анестезії дія препарату ніяк не впливає на дитину, а от загальна анестезія може проникнути у плаценту. Через наркоз дитина може виглядати мляво у перші дні.

Перший ковток повітря дитині простіше розбити, якщо вона народилася природним шляхом (амніотична рідина видаляється під час проходу по родових шляхах). При кесаревому розтині лікарям доводиться відсмоктувати цю рідину з легенів. Такі діти більше схильні до хвороб бронхо-легеневої системи.

Під час проходу по родових шляхах дитина адаптується до атмосферного тиску, у її організму виробляються потрібні гормони. При кесаревому у дитини відбувається різка зміна тиску, тому можливі дрібні крововиливи у мозок. Адаптуватися маляті у цій ситуації буде важче.

У дітей, народжені неприроднім шляхом, гірше відбувається заселення мікрофлори кишківника, що надалі може вести до дисбіозу.

via GIPHY

Такі діти повинні бути під наглядом невропатолога, питання про щеплення мають вирішуватися в індивідуальному порядку. При правильному догляді малюки до 6 місяців наздоганяють своїх, народжених природним шляхом, однолітків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Вагітність і діти Пологи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
1954
Пам’яті Кузьми: 25 найкращих цитат музиканта
 2 лютого , 11:01 2
Порошенко назвав місце в Україні, куди Росія готується вдарити
24 березня , 11:55
Україну атакуватимуть два циклони, оголошено штормове попередження: перелік областей
 20 січня , 20:01
Синоптик сповістила, коли в Україні відчутно похолодає
 4 червня , 04:19
У якому віці найкраще народжувати дитину: несподівані цифри від науковців
 20 квітня , 20:32
Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення
 15 червня , 23:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук