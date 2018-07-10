Чим небезпечний кесарів розтин для дитини

Побутує думка про те, що діти, які народилися шляхом кесаревого розтину, можуть мати слабше здоров’я, ніж ті, хто народився природнім шляхом.

При кесаревому розтині медики використовують загальну або перидуральну анестезію, пише портал "Наша Мама".

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При перидуральній анестезії дія препарату ніяк не впливає на дитину, а от загальна анестезія може проникнути у плаценту. Через наркоз дитина може виглядати мляво у перші дні.

Перший ковток повітря дитині простіше розбити, якщо вона народилася природним шляхом (амніотична рідина видаляється під час проходу по родових шляхах). При кесаревому розтині лікарям доводиться відсмоктувати цю рідину з легенів. Такі діти більше схильні до хвороб бронхо-легеневої системи.

Під час проходу по родових шляхах дитина адаптується до атмосферного тиску, у її організму виробляються потрібні гормони. При кесаревому у дитини відбувається різка зміна тиску, тому можливі дрібні крововиливи у мозок. Адаптуватися маляті у цій ситуації буде важче.

У дітей, народжені неприроднім шляхом, гірше відбувається заселення мікрофлори кишківника, що надалі може вести до дисбіозу.

Такі діти повинні бути під наглядом невропатолога, питання про щеплення мають вирішуватися в індивідуальному порядку. При правильному догляді малюки до 6 місяців наздоганяють своїх, народжених природним шляхом, однолітків.