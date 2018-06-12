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Чим небезпечний поганий секс: тривожні наслідки

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5 наслідків поганого сексу
5 наслідків поганого сексу / psychalive.org

Існують різні думки, наскільки для пари важливі активні сексуальні стосунки та фізичний потяг.

Психолог Стівен Бетчен пояснює, чим можуть закінчитися стосунки у пар, які мають проблеми через недостатній фізичний потяг або кількість сексу, пише Psychology Today.

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Якщо у пари спостерігаються такі симптоми, то один партнер може зрадити з кимось іншим. Після такого вчинку шанси на порятунок пар знижується.

Через відсутність сексу залишається менше місця для помилок. Жінка може відчувати огиду до чоловіка, до якого її не тягло.

Партнери часто, щоб уникнути статевого акту, шукають собі додаткові заняття. До прикладу, залишаються після роботи. Може виникати емоційне відсторонення, тобто тоді, коли партнер відчуває себе самотньо поруч з іншим партнером.

Люди можуть бути схильними до образ. Це стається через те, що партнери звинувачують один одного у нещасті.

Якщо один з партнерів не задоволений стосунками, то існує великий ризик розлучення.

До слова, американські вчені провели дослідження і встановили, що проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку інфаркту, інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Секс Психологія
Джерело: 24 Канал
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