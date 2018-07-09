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Чим небезпечний рибний педикюр: переконливі факти

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Чим небезпечний рибний педикюр
Чим небезпечний рибний педикюр / footfiles.com

Найбільш дивовижною з останніх новинок косметології став так званий "рибний" педикюр. Незвичайний вид педикюру виник кілька місяців тому, але вже встиг набрати популярним.

Проте цей вид педикюру викликав страшні наслідки, пише Science Alert.

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20-річна американка зробила кілька місяців тому екзотичну процедуру. Після неї у дівчини почалися проблеми зі здоров’ям та відшарувалися нігті на ногах.

Лікарі вивчили дані її рідних та близьких і запевнили, що ніхто не мав такої проблеми раніше. Після цього медики припустили, що причиною проблем став риб’ячий педикюр у SPA-салоні.

Експерти припускають, що рибки, які є купують за великі гроші, для цієї процедури використовують по кілька разів з різними клієнтами. Таким чином, це збільшує ризик поширення інфекцій.

Екзотична процедура, за думкою лікарів, могла призвести до виникнення оніхомадезис – хвороби нігтів, яке спричиняє відшарування нігтя. Таке захворювання проходить дуже швидко та з запальним процесом. Оніхомадезис також може виникнути після сильної травми нігтя.

Наслідки рибного педикюру
Наслідки рибного педикюру

Рибний педикюр заборонений у понад 10 штатах США, а також в деяких частинах Європи.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Краса Лікування Інфекція
Джерело: 24 Канал
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