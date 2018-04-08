Чим небезпечний трендовий пірсинг на пальці
Нещодавно у мережі з'явилися десятки фотографій безіменних пальців людей, які щойно одружилися, але замість перснів вони демонструють крихітні пірсинги, які називаються мікродермали.
Попри те, що площинний пірсинг і імплантація мікродермалів – не новинка, але ставитися до цих процедур варто з обережністю.
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Щоб зробити мікродермал, майстер "підсаджує" у крихітний виріз прикрасу, верхня частина якої залишається зовні.
Людей, які зважилися на таку процедуру, попереджають, що до площинного пірсингу на руках потрібно ставитися уважно, особливо у період загоєння проколу. Також майстри розповідають і про ускладнення після мікродермалу, наприклад, на руці можуть залишитися рубці, набряклості, пожовтіння шкіри навколо прикраси.