Чим небезпечний вазелін при обробці шкіри: висновок вчених
Вазелін широко використовують при обробці ран, подряпин як засіб першої допомоги не лише звичайні люди, а й лікарі. Проте таке використання може бути небезпечним для здоров’я людини.
Науковці з Університету Лідса (Велика Британія) встановили, що вазелін зупиняє тіло, створюючи свою "природну штукатурку", пише Daily Mail.
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Він являє собою плівку білка, яка у 50 разів товстіша, ніж людське волосся. "Природна штукатурка" здатна зберігати кишкову паличку та стафілокок.
Вазелін категорично не можна використовувати у перші 30 хвилин після виникнення рани.
Керівник школи медицини Роберт Аріенс пояснює, що вазелін руйнує формування плівки, проте не чинить шкоду, коли вона вже сформована.
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