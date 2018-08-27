Чим обробляти подряпини та порізи

Шкіра захищає організм від проникнення мікробів, грибів і вірусів. А порушення її цілісності відкриває доступ інфекцій всередину.

Аби інфекція та бактерії не потрапили в організм, необхідно правильно обробити подряпини та невеличкі порізи, передає Lifehacker.

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Що робити, якщо отримали подряпину чи поріз:

- очистити її від забруднення, промивши чистою водою;

- зупинити кровотечу (при невеликих пошкодженнях достатньо притиснути до ураженого місця чисту серветку або носову хустку);

- продезінфікувати шкіру навколо.

Чим обробляти ранку:

- Мазь з оксидом цинку (40%) і жиром печінки тріски – нею можна обробляти ранки навіть немовлятам до 3 років.

Застосовують, коли нема почервоніння чи набряків, виділень з рани та неприємного запаху). Мазь з таким компонентом створює захисну плівку на поверхні шкіри і запобігає запаленню.

Є низка антисептичних засобів, якими обробляють ранки та подряпини

- Крем з вмістом антисептиків цетриміду та бензалконію хлориду. Використовується для обробки невеликих порізів, подряпин та легких сонячних і термічних опіків.

- Крем з декспантенолом і хлоргексидином прискорює загоєння ран та чудово бореться з інфекцією. Не можна наносити на пошкодження біля вух та великі забруднені рани.

- Спиртовий розчин, який містить метиленовий синій – ця речовина перешкоджає розмноженню бактерій. Підходить навіть для немовлят, вагітних і годуючих мам. Може викликати алергії.

- Водний розчин фурациліну 0,02% знищує кишкову паличку, ешерихію, шигелу, сальмонелу, хелікобактер, гонокок, менінгокок та інші бактерії. Не застосовується при кровотечах, алергічних ураженнях шкіри та при захворюваннях нирок.

- "Зеленка" помічна тільки у боротьбі з грам-позитивними бактеріями.

Перекис водню не дезінфікує ранок

- Спиртовий розчин йоду діє на грам-позитивні і грам-негативні бактерії, а також грибки і дріжджі. Але не забувайте, що йод поглинається щитовидною залозою, впливає на метаболізм та потрапляє у грудне молоко. Він подразнює шкіру, а при тривалому застосуванні може викликати йодизм (запалення слизової носа, висипання та алергічний набряк обличчя і верхніх дихальних шляхів). Його не можна поєднувати з ефірними оліями і препаратами, в складі яких є ртуть.

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