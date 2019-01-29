Чим особливий дружній інтер'єр дитячої клініки у Києві, про яку пишуть світові ЗМІ

Про незвичайний інтер'єр дитячої клініки у Києві, над яким працювали українські дизайнери з бюро Ater Architects пише одразу декілька іменитих видань, що спеціалізуються на архітектурі та дизайні.

Що особливого в дизайні інтер'єру цього закладу? Його у 2018 розробили українські архітектори Олександр Івасів та Юлія Ткаченко з київського бюро Ater Architects.

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Клініка розташувалась у невеликому приміщенні площею 38 метрів квадратних у новому житловому комплексі в Подільському районі Києва.

Основним задумом дизайнерів було створити нетипову як для медичних закладів атмосферу, яка б не залишала негативних спогадів у дітей і не відлякувала їх від майбутніх візитів до лікаря.



Інтер'єр дитячої клініки у Києві від українських дизайнерів

Простір розділили на залу очікування, педіатричні кабінети та санітарну зону.

Усі медичні інструменти вирішили заховали від допитливих дитячих очей, щоб таким чином зменшити стрес від відвідування клініки.

Окрім яскравих кольорів, в інтер'єрі закладу також багато дерев'яних меблів та елементів декору.



В дизайні дитячої клініки у Києві переважають блакитний та помаранчевий кольори

Для більшого доступу природнього світла і щоб створити атмосферу більш відкритого та дружнього простору замість стін між приміщеннями встановили напівпрозорі конструкції.

У кольоровій гамі інтер'єру клініки гармонійно поєднані різні відтінки синього і блакитного з помаранчевим та світлими меблями.

Авторитетне видання Dezeen пише, що Ater Architects вдалось створити у дитячій клініці дружній інтер'єр.



Дружній дизайн дитячої клініки у Києві

У виданні Frame йдеться, що яскравий інтер'єр цілком виконує одразу кілька важливих завдань – формує враження вільного від стресу середовища для дітей і показує, що медичні заклади в Україні можуть бути і сучасними, і красивими.

Онлайн-журнал про дизайн, архітектуру та мистецтво Urdesign також зазначає, що архітекторам цілком вдалось виконати поставлене завдання. Про дизайн "атипової" дитячої клініки у Києві згадує навіть Australian Design Review.

Раніше 24 канал показував, як виглядає інтер'єр сучасної ветеринарної клініки в Канаді, яку створили на місці занедбаної фотостудії.