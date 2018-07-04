Чим отруїлися діти у таборі під Києвом: фахівці озвучили відповідь

У Держпродспоживслужбі з’ясували, що дітям, які отруїлися у таборі "Славутич" у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини, на підвечірок видали йогурти термін споживання яких сплив.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

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Було з’ясовано, що 30 червня, згідно меню, 226 дітям закладу на підвечірок видали йогурти з наповнювачем "Злаки" та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав 1 липня.

У ході епідрозслідування було встановлено, що 30.06.2018 тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу,

– зазначається у повідомленні.

Додається, що станом на 3 липня одна дитина із попереднім діагнозом "енцефаліт" знаходиться у важкому стані в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ", ще 11 знаходяться у задовільному стані. Із них 10 дітей батьки забрали додому, а одна дитина залишається в ізоляторі табору.

Нагадаємо, що 2 липня на Київщині у приватному дитячому таборі трапилося масове харчове отруєння дітей: 12 дітям стало погано, а 1 дитина впала в кому.