Чим Приходько у політиці відрізнятиметься від Вакарчука та Руслани: екс-співачка дала пояснення

Колишня співачка та новоспечена політикиня Анастасія Приходько переконує, що на відміну від деяких інших представників сцени у політиці вона співати не буде. Також колишня співачка зазначила, що не спиратиметься на чужий досвід.

Про це новоспечена політикиня розповіла у коментарі ресурсу "Главком".

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Щодо попереднього політичного досвіду Святослава Вакарчука, Руслани Лижичко та Злати Огнєвич, то я уже казала, що якщо я іду в політику, то я не співатиму. Жоден зі згаданих вами артистів не відмовлявся від співочої кар’єри. Для мене це було ключове питання: йду в політику – залишаю сцену. Я обрала політику, буду вчитися,

– зауважила вона.

Крім того, колишня співачка стверджує, що не спирається на чужий досвід, хоча, до прикладу, минулоріч заявляла, що у Святослава Вакарчука є у чому повчитися не лише у творчому плані.

"У кожного – свій шлях", – каже екс-виконавиця.

Водночас Приходько зазначила, що у ролі політика їй з деякими речами доведеться миритися.

"Я завжди маю вибір. Щодо Путіна, то моя думка – незмінна. Якщо так станеться, то мене у делегації, яка їхатиме з ним на переговори, не буде. В Україні ж потрібно домовлятися. Поки не можу назвати якісь прізвища, дайте мені час з усім ознайомитися", – переконує жінка.

Нагадаємо, наприкінці липня Анастасія Приходько заявила, що йде у політику. Зокрема, вона оголосила, що організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом.



Згодом з’явилася інформація, що співачка вирішила покинути сцену. Такий крок вона пояснила тим, що втомилася слухати, коли її називають неформатом, відтак вирішила приділити більше часу собі. Щоправда за деякий час Приходько приголомшила ще однією заявою – виявилося, що митскиня приєдналася до "Батьківщини" Юлії Тимошенко.