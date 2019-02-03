Чим шкідливі бутерброди з ковбасою і чим їх можна замінити

Бутерброд із хліба, масла та ковбаси – звичний для багатьох сніданок, перекус, обід, підвечірок чи вечеря. Але такий бутерброд – це нездорова, некорисна і досить дорога їжа.

Перш за все, білий хліб містить багато солі. У 100 грамах хліба міститься приблизно п’ята частина денної норми солі, пояснила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. А вживання великої кількості солі створює ризик захворіти на серцево-судинні хвороби.

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У хліба також високий глікемічний індекс, тобто батон стрімко піднімає рівень цукру в крові. Проте через дію інсуліну рівень цукру швидко падає і людина знову стає голодною.

Щодо ковбаси, то в ній також багато солі: у 100 грамах салямі – половина денної норми солі. Ковбаса – глибоко перероблений продукт, що містить домішки, зокрема, нітрит і бензпірен. Нітрити додають, щоб ковбасам була рожевою, а бензпірен потрапляє у продукт при копченні. Він надає ковбасі характерного запаху і канцерогенних властивостей.

А ще регулярне надмірне вживання ковбаси збільшує ймовірність раку прямої кишки та підшлункової залози. Тому радять повністю відмовитись або якнайменше їсти ковбасу та сосиски – не частіше 3 разів на тиждень та не більше 50 грамів на день.



При цьому кілограм ковбаси значно дорожчий за кілограм хорошого м’яса.



Щодо масла науковці не протестують. Якщо це справжнє вершкове масло, а не спред чи маргарин. У ньому є вітаміни А, D, K і жирні кислоти із коротким ланцюгом, які швидко включаються в обмін речовин. Проте у маслі багато насичених жирів, а медики застерігають від надмірного їх вживання.

Супрун розповіла про здоровішу альтернативу зручному бутерброду з ковбасою. Замість батона можна вживати висівковий хліб. У ньому більше вітамінів, є клітковина, і менший глікемічний індекс. Можна обрати і житній хліб, у якому багато магнію, заліза, кальцію та вітамінів групи В.

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Ковбасу можна замінити печеним м’ясом, печінковим паштетом, форшмаком або хумусом. Це якісні та безпечні джерела білку, заліза та цинку. До паштетів можна додавати овочі, яблука, зелень, коренеплоди і гриби.

Намастити на хліб заміст масла можна кисломолочний сир та зелень, фету і солодкий перець, паштети із баклажанів, грибів або гарбуза та сала.

Здорова альтернатива бутербродові з ковбасою – це скибочка сала, чорний хліб та гірчиця.

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